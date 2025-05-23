ЖФК «Зенит» обыграл «Динамо» и поднялся на первое место в Суперлиге

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

На девятой минуте полузащитница Габриэла Гживиньска вывела «Зенит» вперёд. На 37-й минуте Алёна Андреева удвоила преимущество сине-бело-голубых. На 70-й минуте американская нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс отыграла один мяч. Спустя одну минуту Екатерина Пантюхина отправила третий мяч в ворота московской команды.

После этой победы «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги. В активе сине-бело-голубых стало 26 очков. «Динамо» с 13 очками находится на шестой строчке.