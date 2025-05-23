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ЖФК «Зенит» обыграл «Динамо» и поднялся на первое место в Суперлиге

ЖФК «Зенит» обыграл «Динамо» и поднялся на первое место в Суперлиге
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Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

Россия — Суперлига (ж) . 11-й тур
23 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 9'     2:0 Андреева – 37'     2:1 Уильямс – 70'     3:1 Пантюхина – 71'    

На девятой минуте полузащитница Габриэла Гживиньска вывела «Зенит» вперёд. На 37-й минуте Алёна Андреева удвоила преимущество сине-бело-голубых. На 70-й минуте американская нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс отыграла один мяч. Спустя одну минуту Екатерина Пантюхина отправила третий мяч в ворота московской команды.

После этой победы «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги. В активе сине-бело-голубых стало 26 очков. «Динамо» с 13 очками находится на шестой строчке.

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