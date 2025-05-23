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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с одним из лидеров на фоне интереса «Барселоны»

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с одним из лидеров на фоне интереса «Барселоны»
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«Ливерпуль» сделал предложение 28-летнему нападающему Луису Диасу о продлении контракта до 2029 года на фоне интереса к футболисту со стороны «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, новое трудовое соглашение предполагает повышение заработной платы колумбийского вингера. На текущий момент Диас занимается его рассмотрением.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Ливерпуля» является главной трансферной целью сине-гранатовых на лето.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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