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Тимченко объяснил, почему «Черноморец» не сможет заявить стадион ФК «Сочи» как основной

Тимченко объяснил, почему «Черноморец» не сможет заявить стадион ФК «Сочи» как основной
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Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко рассказал, почему «Черноморец» из Новороссийска сможет заявить сочинский стадион «Фишт» только как резервный на сезон-2025/2026.

«Стадион «Фишт» находится в климатической зоне, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому, когда на нём играют две команды, у нас действительно есть сложности с восстановлением газона. Подобная ситуация была два года назад, когда в августе поставили четыре игры и мы сентябрь полностью пропустили.

Если будут играть две команды, то риски возрастают кратно, и мы понимаем, что можем элементарно не дать сыграть сезон ни одной, ни другой команде. На сегодняшний день существует вероятность того, что «Черноморец» сможет заявить «Фишт» как резервный стадион, но не как основной», — приводит слова Тимченко Odds.ru.

При прохождении процедуры лицензирования новороссийский клуб столкнулся с проблемой, связанной с заявкой домашней арены. «Черноморец» планировал договориться о том, чтобы в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу домашние матчи проводились на стадионе «Фишт», где сейчас играет «Сочи».

За тур до окончания сезона Первой лиги «Черноморец» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице и сохраняет шансы на прямой выход в высший дивизион страны. «Сочи» с 57 очками находится строчкой ниже.

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