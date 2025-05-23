Тимченко объяснил, почему «Черноморец» не сможет заявить стадион ФК «Сочи» как основной

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко рассказал, почему «Черноморец» из Новороссийска сможет заявить сочинский стадион «Фишт» только как резервный на сезон-2025/2026.

«Стадион «Фишт» находится в климатической зоне, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому, когда на нём играют две команды, у нас действительно есть сложности с восстановлением газона. Подобная ситуация была два года назад, когда в августе поставили четыре игры и мы сентябрь полностью пропустили.

Если будут играть две команды, то риски возрастают кратно, и мы понимаем, что можем элементарно не дать сыграть сезон ни одной, ни другой команде. На сегодняшний день существует вероятность того, что «Черноморец» сможет заявить «Фишт» как резервный стадион, но не как основной», — приводит слова Тимченко Odds.ru.

При прохождении процедуры лицензирования новороссийский клуб столкнулся с проблемой, связанной с заявкой домашней арены. «Черноморец» планировал договориться о том, чтобы в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу домашние матчи проводились на стадионе «Фишт», где сейчас играет «Сочи».

За тур до окончания сезона Первой лиги «Черноморец» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице и сохраняет шансы на прямой выход в высший дивизион страны. «Сочи» с 57 очками находится строчкой ниже.