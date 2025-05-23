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Роналдо продал свою долю в испанском «Вальядолиде»

Роналдо продал свою долю в испанском «Вальядолиде»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций испанского «Вальядолида», сообщает пресс-служба футбольного клуба. Бразилец стал владельцем клуба в 2018 году.

«Председатель совета директоров и мажоритарный акционер футбольного клуба «Реал Вальядолид» Роналдо Луис Назарио де Лима объявляет о подписании соглашения о передаче мажоритарного пакета акций клуба североамериканской инвестиционной группе при финансовой поддержке европейского фонда. Более подробная информация о новом проекте, который ознаменует этот новый этап, будет объявлена ​​в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Вальядолид» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 16 очков после 37 матчей и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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