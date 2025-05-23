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«Наполи» — «Кальяри»: стартовые составы команд на матч 38-го тура Серии А

Сегодня, 23 мая, состоится матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Наполи» и «Кальяри». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Политано, Ангисса, Гилмор, Мактоминей, Распадори, Лукаку.

«Кальяри»: Шерри, Цаппа, Мина, Луперто, Цортеа, Адопо, Макумбу, Дейола, Ауджелло, Виола, Пикколи.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 79 очков после 37 встреч. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 36 очков.