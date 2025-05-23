Kicker: Фабрегас отказал «Байеру», клубу интересны тен Хаг и неназванный тренер

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отказался занять аналогичную должность в «Байере». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, леверкузенский клуб уже достиг принципиального соглашения о сотрудничестве с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом. Однако «фармацевты» не до конца уверены в его кандидатуре. Подчёркивается, что «Байер» заинтересован ещё в одном высококлассном тренере, чьё имя не называется и ранее не фигурировало в СМИ.

Предыдущим главным тренером леверкузенской команды был Хаби Алонсо, возглавлявший её с октября 2022 года. Сообщается, что в ближайшее время испанский специалист возглавит мадридский «Реал».

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