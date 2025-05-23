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«Всё уже решено». Клаудио Раньери высказался о будущем тренере «Ромы»

«Всё уже решено». Клаудио Раньери высказался о будущем тренере «Ромы»
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который покинет итальянский клуб по окончании нынешнего сезона, высказался о будущем наставнике команды.

«Конечно, всё уже решено. Но президент сам решит, когда об этом объявить. Даже мой брат позвонил мне и сказал: «Хотя бы мне скажи!» Все меня об этом спрашивают. Я не думаю о том, как его встретят, но болельщики, должно быть, расстроятся, когда он уйдёт. Вот чего бы мне хотелось. О, вы ждали имени?

Моё будущее? Я буду советником Фридкина. Я часто разговариваю с президентом, говорю ему, что работает, а что нет. Он слушает и действует. Я уже сделал то же самое в этом году», — приводит слова Раньери Football Italia.

73-летний Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста являлся «Кальяри».

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