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«Ахмат» сообщил о прилёте команды в Санкт-Петербург

«Ахмат» сообщил о прилёте команды в Санкт-Петербург
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Пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале сообщила о прибытии команды в Санкт-Петербург. Ранее самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы и непогоды. После неудачи с посадкой самолёт с командой «Ахмата» приземлился во «Внуково».

В субботу, 24 мая, грозненский клуб встретится с «Зенитом» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.

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