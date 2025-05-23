«Ахмат» сообщил о прилёте команды в Санкт-Петербург

Пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале сообщила о прибытии команды в Санкт-Петербург. Ранее самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы и непогоды. После неудачи с посадкой самолёт с командой «Ахмата» приземлился во «Внуково».

В субботу, 24 мая, грозненский клуб встретится с «Зенитом» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.

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