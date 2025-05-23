Жонатан Та переходит в «Баварию», защитник был интересен «Барселоне» — Романо

Центральный защитник Жонатан Та перейдёт в «Баварию» после окончания контракта с «Байером», рассчитанного до 30 июня. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний футболист согласовал условия с мюнхенским клубом. «Фармацевты» проинформированы о переходе Та. На текущий момент «Байер» ждёт, когда «Бавария» свяжется с ним для обсуждения участия защитника в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня. Мюнхенцам придётся заплатить за досрочное расторжение трудового соглашения Та с «Байером».

Ранее СМИ сообщали об активном интересе «Барселоны» к игроку.

29-летний игрок выступает в составе леверкузенского клуба с лета 2015 года. За этот период он принял участие в 402 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

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