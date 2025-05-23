Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жонатан Та переходит в «Баварию», защитник был интересен «Барселоне» — Романо

Жонатан Та переходит в «Баварию», защитник был интересен «Барселоне» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник Жонатан Та перейдёт в «Баварию» после окончания контракта с «Байером», рассчитанного до 30 июня. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний футболист согласовал условия с мюнхенским клубом. «Фармацевты» проинформированы о переходе Та. На текущий момент «Байер» ждёт, когда «Бавария» свяжется с ним для обсуждения участия защитника в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня. Мюнхенцам придётся заплатить за досрочное расторжение трудового соглашения Та с «Байером».

Ранее СМИ сообщали об активном интересе «Барселоны» к игроку.

29-летний игрок выступает в составе леверкузенского клуба с лета 2015 года. За этот период он принял участие в 402 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

Материалы по теме
Жонатан Та и «Бавария» договорились о контракте с зарплатой € 14 млн в год — Санти Ауна

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android