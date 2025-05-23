«Даже звонка не было». Хуан Куадрадо рассказал о своём уходе из «Ювентуса»

Бывший защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, ныне выступающий за «Аталанту», поделился воспоминаниями о об уходе из туринского клуба.

«В то время Де Шильо был травмирован, и мне сказали, что есть шанс остаться ещё на год, и я, конечно, сказал, что счастлив, потому что это мой дом. Мне сказали, что продлят мой контракт, но ничего не произошло. Затем они опубликовали в соцсетях пост с моей фотографией, в котором поблагодарили меня за всё, что я сделал за эти годы, и вот тогда я понял, что они не будут рассматривать мою кандидатуру на следующий сезон. Даже звонка не было за столько лет. Вот что произошло, и мало кто об этом знает. Но это футбол, такие вещи случаются и заставляют тебя учиться», — приводит слова Куадрадо журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Колумбиец стал футболистом «Ювентуса» летом 2015 года, перейдя на правах аренды из «Челси». Туринцы полностью выкупили футболиста в 2017-м. Летом 2023-го Куадрадо покинул клуб на правах свободного агента.