Кварацхелия назвал имя самого сложного защитника, против которого играл за «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия назвал футболиста «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда самым сложным защитником, против которого он выступал в составе парижан.

«Самый сложный защитник, с которым я сталкивался, — Трент Александер-Арнольд. Он очень хороший игрок. Я не могу назвать много игроков, но из тех, с кем я встречался в Париже, самым сложным был Трент», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл 24 матча, отметившись шестью голами и шестью результативными пасами.