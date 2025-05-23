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«Бавария» рассматривает Бруну Фернандеша в качестве альтернативы для Вирца — TEAMtalk

«Бавария» рассматривает Бруну Фернандеша в качестве альтернативы для Вирца — TEAMtalk
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«Бавария» усилила интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу после неудачи с трансфером хавбека «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят продавать 30-летнего футболиста, но готовы рассмотреть предложения, превышающие сумму в £ 100 млн (€ 119 млн). Представители немецкого гранда хотят провести встречу с «Манчестер Юнайтед» для обсуждения возможного перехода Фернандеша.

Ранее СМИ сообщали о договорённости между «Байером» и «Ливерпулем» о переходе Вирца за € 150 млн.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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