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Экс-спортдиректор «Зенита» Корнеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Экс-спортдиректор «Зенита» Корнеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» есть все ресурсы и мастерство, чтобы обыграть «Ахмат», но не стоит забывать, что грозненцы — хорошая команда. «Ахмату» тоже нужно решать свои проблемы, им тоже нужны очки. Даже ничья будет очень хорошим результатом для команды. Мне кажется, что «Ахмат» будет играть на победу», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.

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