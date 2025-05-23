«Комо» — «Интер»: Корреа укрепил преимущество гостей на 51-й минуте

В эти минуты идёт матч 38-го тура Серии А, в котором встречаются «Комо» и «Интер». Команды играют на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте нападающий Хоакин Корреа укрепил преимущество миланского клуба.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в матче открыл защитник «Интера» Стефан де Врей.

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.

Материалы по теме Kicker: Фабрегас отказал «Байеру», клубу интересны тен Хаг и неназванный тренер

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: