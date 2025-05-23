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«Комо» — «Интер»: Корреа укрепил преимущество гостей на 51-й минуте

«Комо» — «Интер»: Корреа укрепил преимущество гостей на 51-й минуте
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт матч 38-го тура Серии А, в котором встречаются «Комо» и «Интер». Команды играют на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 де Врей – 20'     0:2 Корреа – 51'    
Удаления: Рейна – 45' / нет

На 51-й минуте нападающий Хоакин Корреа укрепил преимущество миланского клуба.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в матче открыл защитник «Интера» Стефан де Врей.

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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