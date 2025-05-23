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Дуглас Сантос может перейти из «Зенита» в «Крузейро» — источник

Дуглас Сантос может перейти из «Зенита» в «Крузейро» — источник
Дуглас Сантос
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Бразильский «Крузейро» заинтересован в подписании левого защитника и капитана санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса. Об этом сообщает O Tempo Sports.

По информации источника, бразильский клуб рассматривает 31-летнего Сантоса на замену Кайки Бруно да Силве, который в летнее трансферное окно перейдёт в португальскую «Бенфику». Трансфер обойдётся «Крузейро» не менее чем в € 10 млн, поэтому клуб из Белу-Оризонти попытается договориться об уступках.

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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