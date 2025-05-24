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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 24 мая, состоится заключительный тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр 30-го тура. Все встречи пройдут одновременно. Стартовые свистки арбитров прозвучат в 16:30 по московскому времени.

Расписание матчей 30-го тура РПЛ:

  • «Краснодар — «Динамо»;
  • «Зенит» — «Ахмат»;
  • «Спартак» — «Химки»;
  • ЦСКА — «Пари НН»;
  • «Акрон» — «Локомотив»;
  • «Факел» — «Крылья Советов»;
  • «Рубин» — «Оренбург»;
  • «Динамо» Махачкала — «Ростов».

В последнем туре будет определён чемпион России сезона-2024/2025. Сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». «Быки» опережают «Зенит», который занимает второе место, на одно очко.

Турнирная таблица РПЛ
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