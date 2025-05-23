«Челси» рассматривает двух вратарей на замену Санчесу — TEAMtalk

«Челси» активизировал поиски вратаря на долгосрочную перспективу перед летним трансферным окном. Лондонский клуб проявляет интерес к 22-летнему голкиперу «Пармы» Зиону Сузуки и 22-летнему вратарю «Бёрнли» Джеймсу Траффорду. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в «Челси» считают, что действующие голкиперы команды Роберт Санчес и Филип Йоргенсен не смогли проявить себя в полной мере. Кроме того, «синие» недовольны количеством ошибок, допущенных Санчесом.

В нынешнем сезоне Сузуки принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Траффорд сыграл 45 матчей в Чемпионшипе, где оставил ворота в неприкосновенности в 29 встречах.

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