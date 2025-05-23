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Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Реалом» в Ла Лиге

Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Реалом» в Ла Лиге
Арсен Захарян
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Российский полузащитник Арсен Захарян вошёл в заявку «Реала Сосьедад» на матч 38‑го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «Реала Сосьедад».

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид состоится в субботу, 24 мая, и начнётся в 17:15 мск.

В игре 37-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (3:2) Захарян провёл встречу на скамейке запасных.

После 37 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков. Мадридский «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 81 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 85 очков.

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