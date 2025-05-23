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«Наполи» — «Кальяри»: Мактоминей открыл счёт на 42-й минуте

«Наполи» — «Кальяри»: Мактоминей открыл счёт на 42-й минуте
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В эти минуты проходит матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Наполи» и «Кальяри». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Мактоминей – 42'     2:0 Лукаку – 51'    

На 42-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 79 очков после 37 встреч. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 36 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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