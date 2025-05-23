42-летний вратарь Пепе Рейна был удалён в последнем матче в карьере

Вратарь «Комо» Пепе Рейна получил красную карточку на 45-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии с «Интером». Ранее 42-летний голкипер объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Испанский футболист был удалён за подкат против нападающего соперника Мехди Тареми, осуществлённый за пределами штрафной.

Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны». Помимо каталонского клуба, он выступал за «Вильярреал». «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио», а летом 2024 года подписал контракт с «Комо». В текущем сезоне в активе 42-летнего голкипера 12 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых он пропустил 14 мячей и две игры провёл «на ноль».

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