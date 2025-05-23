Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

42-летний вратарь Пепе Рейна был удалён в последнем матче в карьере

42-летний вратарь Пепе Рейна был удалён в последнем матче в карьере
Комментарии

Вратарь «Комо» Пепе Рейна получил красную карточку на 45-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии с «Интером». Ранее 42-летний голкипер объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 де Врей – 20'     0:2 Корреа – 51'    
Удаления: Рейна – 45' / нет

Испанский футболист был удалён за подкат против нападающего соперника Мехди Тареми, осуществлённый за пределами штрафной.

Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны». Помимо каталонского клуба, он выступал за «Вильярреал». «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио», а летом 2024 года подписал контракт с «Комо». В текущем сезоне в активе 42-летнего голкипера 12 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых он пропустил 14 мячей и две игры провёл «на ноль».

Материалы по теме
Официально
Экс-голкипер «Ливерпуля», «Милана» и «Баварии» Рейна объявил о завершении карьеры

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android