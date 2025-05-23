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«У меня никогда не было такого сезона». Мохамед Салах — о своих шансах на «Золотой мяч»

«У меня никогда не было такого сезона». Мохамед Салах — о своих шансах на «Золотой мяч»
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч».

«У меня никогда не было такого сезона, когда я бы ещё выигрывал большие трофеи. Это, я бы сказал, мой лучший шанс получить его. У меня был сумасшедший сезон с трофеем, и это даёт мне хороший шанс», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Салах вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне 32-летний крайний нападающий провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Действующий контракт египтянина с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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