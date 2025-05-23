Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» не хотели, чтобы Модрич объявлял об уходе до клубного ЧМ — Marca

В «Реале» не хотели, чтобы Модрич объявлял об уходе до клубного ЧМ — Marca
Комментарии

Мадридский «Реал» рассчитывал, что полузащитник Лука Модрич объявит об уходе из клуба после завершения выступления команды на клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» хотело, чтобы окончание нынешнего сезона ознаменовалось прощанием только с главным тренером Карло Анчелотти. Теперь оно будет посвящено прощанию и с хорватским футболистом. Предполагалось, что Модрич объявит об уходе из «Реала» примерно в одно время с правым защитником Лукасом Васкесом, для которого нынешний сезон в испанском гранде также является последним. Но об уходе Васкеса будет объявлено после указанного турнира.

Материалы по теме
Модрич может стать одноклубником Месси — Mundo Deportivo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android