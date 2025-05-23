В «Реале» не хотели, чтобы Модрич объявлял об уходе до клубного ЧМ — Marca

Мадридский «Реал» рассчитывал, что полузащитник Лука Модрич объявит об уходе из клуба после завершения выступления команды на клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» хотело, чтобы окончание нынешнего сезона ознаменовалось прощанием только с главным тренером Карло Анчелотти. Теперь оно будет посвящено прощанию и с хорватским футболистом. Предполагалось, что Модрич объявит об уходе из «Реала» примерно в одно время с правым защитником Лукасом Васкесом, для которого нынешний сезон в испанском гранде также является последним. Но об уходе Васкеса будет объявлено после указанного турнира.

Материалы по теме Модрич может стать одноклубником Месси — Mundo Deportivo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: