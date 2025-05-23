«Наполи» — «Кальяри»: Лукаку увеличил преимущество хозяев на 51-й минуте

В эти минуты проходит матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Наполи» и «Кальяри». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев поля.

На 42-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт. На 51-й минуте нападающий Ромелу Лукаку увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 79 очков после 37 встреч. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 36 очков.