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Комо — Интер 0:2, результат матча 38-го тура Серии А 23 мая 2025 года

«Интер» в гостях победил «Комо» в матче 38-го тура Серии А
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Завершился матч 38-го тура Серии А, в котором встречались «Комо» и «Интер». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 де Врей – 20'     0:2 Корреа – 51'    
Удаления: Рейна – 45' / нет

На 20-й минуте счёт в матче открыл защитник «Интера» Стефан де Врей. На 51-й минуте нападающий Хоакин Корреа укрепил преимущество миланского клуба.

По итогам 38 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» не опустится ниже второго места. Однако команда Симоне Индзаги уже не сможет опередить «Наполи», который заработал после 38 игр на одно очко больше (82). Неаполитанский клуб стал чемпионом Италии сезона-2024/2025.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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