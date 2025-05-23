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Тони Кроос отреагировал на новость об уходе Карло Анчелотти из «Реала»

Тони Кроос отреагировал на новость об уходе Карло Анчелотти из «Реала»
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Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на новость об уходе главного тренера мадридцев Карло Анчелотти по окончании нынешнего сезона. Итальянец продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Мой первый тренер в Мадриде. Последний тренер в моей карьере. Лучшего и пожелать нельзя. Спасибо, мистер», — написал Кроос в своих соцсетях.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три титула в Лиге чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».

Тони Кроос покинул «Реал» год назад — в мае 2024 года, завершив карьеру действующего игрока.

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