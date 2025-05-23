Тони Кроос отреагировал на новость об уходе Карло Анчелотти из «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на новость об уходе главного тренера мадридцев Карло Анчелотти по окончании нынешнего сезона. Итальянец продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Мой первый тренер в Мадриде. Последний тренер в моей карьере. Лучшего и пожелать нельзя. Спасибо, мистер», — написал Кроос в своих соцсетях.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три титула в Лиге чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».

Тони Кроос покинул «Реал» год назад — в мае 2024 года, завершив карьеру действующего игрока.