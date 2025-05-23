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В ЦСКА отреагировали на новость, что клуб сделал предложение по игроку сборной Египта

В ЦСКА отреагировали на новость, что клуб сделал предложение по игроку сборной Египта
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что клуб сделал предложение по трансферу защитника сборной Египта Хоссама Абдельмагида.

«Не делал», — написал Брейдо в своём телеграм-канале, отреагировав на данную новость.

Абдельмагид является футболистом египетского «Замалека». В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Египта Абдельмагид провёл два матча.

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