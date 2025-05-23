В ЦСКА отреагировали на новость, что клуб сделал предложение по игроку сборной Египта

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что клуб сделал предложение по трансферу защитника сборной Египта Хоссама Абдельмагида.

«Не делал», — написал Брейдо в своём телеграм-канале, отреагировав на данную новость.

Абдельмагид является футболистом египетского «Замалека». В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

За сборную Египта Абдельмагид провёл два матча.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: