Григорян — о Станковиче: у мужчины могут быть истерика и слёзы, но не 13 раз

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал приближающийся к завершению сезон-2024/2025 для московского «Спартака», а также высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Спартак» осенью демонстрировал самый яркий футбол в РПЛ. Не было такой команды, которая так длительно показывала столь содержательный и яркий футбол в атаке, а также в обороне. Это был очень эффективный, убийственный прессинг, качественная игра в защите. Критиковать зимние трансферы «Спартака» язык не повернётся. Ливай Гарсия и Пабло Солари — качественные футболисты.

Но Станкович никогда не проводил подготовительный период в два месяца. Деян оставил очень противоречивое впечатление. Станкович меня убедил, что по типажу и ментальности он идеальный тренер для «Спартака». Но этой несдержанностью он показал, что не может контролировать эмоции. У мужчины могут быть истерика и слёзы, но не 13 раз», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и занимает в РПЛ пятое место. Красно-белые имеют теоретическую возможность подняться на третью строчку турнирной таблицы — для этого им нужна собственная победа дома над «Химками», а также выездное поражение московского «Динамо» от «Краснодара» и невыигрыш ЦСКА на своём поле у «Пари НН».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».