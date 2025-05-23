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Конте — первый тренер, выигравший чемпионство Италии с тремя разными командами

Конте — первый тренер, выигравший чемпионство Италии с тремя разными командами
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Антонио Конте является первым тренером в истории, ставшим чемпионом Италии с тремя разными командами, после того как «Наполи» официально выиграл Серию А нынешнего сезона.

Ранее 55-летний специалист приводил к чемпионству «Ювентус» (сезон-2011/2012, сезон-2012/2013, сезон-2013/2014) и «Интер» (сезон-2020/2021).

Фабио Капелло также выигрывал Серию А с тремя разными командами: с «Ромой», «Миланом» и «Ювентусом». Однако чемпионства «Старой синьоры» в сезоне-2004/2005 и сезоне-2005/2006 были аннулированы из-за коррупционного скандала.

После 38 матчей Серии А «Наполи» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.

Турнирная таблица Серии А
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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