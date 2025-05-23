Голы Мактоминея и Лукаку помогли «Наполи» одержать победу над «Кальяри» в матче Серии А

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим, Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 2:0.

На 42-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт. На 51-й минуте нападающий Ромелу Лукаку увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 82 очка после 38 встреч. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 36 очков.