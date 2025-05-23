«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 38-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Антони – 40' 1:1 Мир – 75'
На 40-й минуте бразильский вингер «Бетиса» Антони открыл счёт в матче. Автором результативной передачи стал полузащитник Иско. На 75-й минуте нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир забил ответный мяч.
После этой игры в активе «Бетиса» стало 60 очков. Команда располагается на шестом месте в таблице Серии А. «Валенсия» набрала 46 очков. «Летучие мыши» идут на 12-й строчке.
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