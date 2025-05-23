Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 38-го тура Ла Лиги

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 38-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Антони – 40'     1:1 Мир – 75'    

На 40-й минуте бразильский вингер «Бетиса» Антони открыл счёт в матче. Автором результативной передачи стал полузащитник Иско. На 75-й минуте нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Бетиса» стало 60 очков. Команда располагается на шестом месте в таблице Серии А. «Валенсия» набрала 46 очков. «Летучие мыши» идут на 12-й строчке.

Материалы по теме
«Ювентус» хочет приобрести Антони — Football Espana
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android