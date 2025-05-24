Конте выиграл Серию А пять раз как тренер, больше — только Аллегри и Трапаттони

Итальянский специалист Антонио Конте, возглавляющий «Наполи», пятый раз завоевал чемпионство в Италии в качестве тренера.

До этого он выигрывал Серию А вместе с «Ювентусом» (сезон-2011/2012, сезон-2012/2013, сезон-2013/2014) и «Интером» (сезон-2020/2021). Конте повторил достижение Фабио Капелло и Марчелло Липпи. Большее количество раз чемпионом Италии в качестве тренера становились только Массимилиано Аллегри (6) и Джованни Трапаттони (7).

Конте возглавил неаполитанский клуб минувшим летом. После 38 матчей Серии А «Наполи» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.

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