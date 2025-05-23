«Наполи» обошёл «Рому» по числу побед в чемпионатах Италии
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«Наполи» стал чемпионом Италии сезона-2024/2025 после победы в матче 38-го тура соревнования с «Кальяри» (2:0). Это чемпионство стало четвёртым в истории клуба. Таким образом, неаполитанцы обошли по данному показателю «Рому», которая трижды завоёвывала скудетто.
Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Мактоминей – 42' 2:0 Лукаку – 51'
Голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей и нападающий Ромелу Лукаку.
После 38 сыгранных матчей «Наполи» набрал 82 очка. На второй строчке финишировал миланский «Интер» (81 очко). Замыкает тройку лидеров с 74 очками «Аталанта».
Самым титулованным клубом в чемпионате Италии является «Ювентус», который становился чемпионом страны 36 раз.
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