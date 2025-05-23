«Наполи» обошёл «Рому» по числу побед в чемпионатах Италии

«Наполи» стал чемпионом Италии сезона-2024/2025 после победы в матче 38-го тура соревнования с «Кальяри» (2:0). Это чемпионство стало четвёртым в истории клуба. Таким образом, неаполитанцы обошли по данному показателю «Рому», которая трижды завоёвывала скудетто.

Голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей и нападающий Ромелу Лукаку.

После 38 сыгранных матчей «Наполи» набрал 82 очка. На второй строчке финишировал миланский «Интер» (81 очко). Замыкает тройку лидеров с 74 очками «Аталанта».

Самым титулованным клубом в чемпионате Италии является «Ювентус», который становился чемпионом страны 36 раз.