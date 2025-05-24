Мактоминей стал чемпионом страны в первый год после ухода из «МЮ», он воспитанник клуба

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей стал чемпионом Италии в дебютном сезоне в Серии А. 28-летний футболист перешёл в неаполитанский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года.

В 34 матчах нынешнего сезона Серии А Мактоминей забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Шотландский футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За взрослую команду «красных дьяволов» он принял участие в 255 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Мактоминея с «Наполи» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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