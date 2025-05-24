Скотт Мактоминей признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей был выбран в качестве лучшего футболиста итальянской Серии А по итогам нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба чемпионата Италии в соцсети Х (ранее Twitter). В 34 матчах нынешнего сезона чемпионата Италии шотландец забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

28-летний футболист перешёл в неаполитанский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. Контракт шотландского футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года.

После 38 сыгранных матчей «Наполи» набрал 82 очка. На второй строчке финишировал миланский «Интер» (81 очко). Замыкает тройку лидеров с 74 очками «Аталанта».