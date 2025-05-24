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Хвича Кварацхелия признался, что всегда равнялся на Криштиану Роналду

Хвича Кварацхелия признался, что всегда равнялся на Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
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Грузинский вингер французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия назвал португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим кумиром.

– Был ли кто-то, на кого ты равнялся, когда рос?
– Криштиану Роналду. Я знаю, что он игрок другого типа, но я везде за ним следил.

– На что ты обращал внимание? Что почерпнул для себя?
– Думаю, его профессионализм, это было главным для меня. Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живёт, — сказал Кварацхелия в интервью на YouTube-канале Рио Фердинанда.

31 мая «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

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