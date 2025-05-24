Антонио Конте поделился эмоциями после завоевания чемпионства с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о выигрыше его командой титула чемпионов Италии.

«Скудетто — это что-то нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели подводить всех этих людей. Победа в чемпионате — заслуга всех этих ребят. Это чемпионство было самым сложным и вдохновляющим. Привести сюда «Наполи» после 10-го места было сложной задачей», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее 55-летний специалист приводил к чемпионству «Ювентус» (сезон-2011/2012, сезон-2012/2013, сезон-2013/2014) и «Интер» (сезон-2020/2021).

После 38 матчей Серии А «Наполи» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.

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