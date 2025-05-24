«Наполи» стал победителем итальянской Серии А сезона-2024/2025 после победы в матче 38-го тура соревнования с «Кальяри» (2:0). Таким образом, главный тренер неаполитанцев Антонио Конте стал пятикратным чемпионом Италии.

Ранее 55-летний специалист трижды приводил к чемпионству «Ювентус» (сезон-2011/2012, сезон-2012/2013, сезон-2013/2014) и один раз выигрывал скудетто с «Интером» (сезон-2020/2021).

Неаполитанский клуб стал чемпионом страны в четвёртый раз (1986/1987, 1989/1990, 2022/2023 и 2024/2025). По данному показателю «Наполи» обошёл «Рому», которая забирала скудетто три раза.

После 38 матчей Серии А «Наполи» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.