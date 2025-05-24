Стал известен фактор, препятствующий переходу Родриго из «Реала» в «Арсенал»

Представители нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в последние часы провели переговоры с «Арсеналом» на предмет возможного перехода бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны не могут договориться о заработной плате 24-летнего вингера. Родриго хочет оклад в € 10 млн, однако лондонский клуб считает его завышенным. Подчёркивается, что бразильский нападающий готов покинуть стан «сливочных» при наличии подходящего предложения.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве Родриго его ролью в мадридском клубе. Отмечалось, что Хаби Алонсо, близкий к назначению в «Реал», не рассчитывает на нападающего.

Сколько зарабатывают футболисты: