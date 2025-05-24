Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 23 мая

В пятницу, 23 мая, в испанской Примере сезона-2024/2025 был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча испанской Ла Лиги 23 мая:

«Бетис» — «Валенсия» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 85 очков после 37 встреч. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 81 очком. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 73 очка. «Бетис» с 60 очками располагается на шестом месте в таблице Ла Лиги. «Валенсия» набрала 46 очков. «Летучие мыши» идут на 12-й строчке. В зоне вылета находятся «Леганес» (37), «Лас-Пальмас» (32) и «Вальядолид» (16).