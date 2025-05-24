Президент «Наполи» ответил на вопрос о будущем Конте в клубе после выигрыша скудетто

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем в клубе главного тренера команды Антонио Конте после выигрыша скудетто.

«Останется ли Конте в «Наполи»? Никогда не говори «никогда». У тренеров есть своё мнение, которое следует уважать. Не нужно никогда обязывать их, даже если есть контракты. Однако я был бы очень рад, если бы он попробовал свои силы в Лиге чемпионов», — приводит слова Де Лаурентиса DAZN.

Конте был назначен на пост главного тренера неаполитанского клуба минувшим летом. После 38 матчей Серии А «Наполи» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.

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