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Клопп отреагировал на информацию о своём назначении в «Рому»

Клопп отреагировал на информацию о своём назначении в «Рому»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию, что он в ближайшее время возглавит «Рому». Ранее об этом сообщила одна из крупнейших ежедневных газет Италии La Stampa.

«Меня не будет в «Роме». Если вы где-то увидите слухи о том, что я собираюсь возглавить какую-то команду в ближайшие пару лет — это чушь. Можете быть первым, кто это скажет», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом Клоппа в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист работает глобальным руководителем в Red Bull.

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