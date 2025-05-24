Голкипер «Ромы» Миле Свилар признан лучшим вратарём Серии А в сезоне-2024/2025

Вратарь «Ромы» Миле Свилар был выбран в качестве лучшего голкипера чемпионата Италии по итогам сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба итальянской Серии А в социальной сети Х.

В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл за римлян во всех 37 проведённых матчах национального первенства, пропустив в них 35 голов, 15 игр Свилар завершил без пропущенных мячей. Во всех турнирах за клуб на его счету 50 матчей в сезоне с 51 пропущенным голом и 18 «сухих» игр.

Миле Свилар выступает за «Рому» с июля 2022 года, его прежним клубом была португальская «Бенфика». Действующий контракт голкипера истекает летом 2027 года.

«Рома» с 66 очками в 37 матчах занимает пятое место в таблице Серии А и имеет шансы подняться в зону Лиги чемпионов, опередив имеющий на очко больше туринский «Ювентус». 25 мая римляне сыграют на выезде с «Торино».

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