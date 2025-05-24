Григорян объяснил, почему не сомневается в чемпионстве «Краснодара»

Российский тренер Александр Григорян выразил уверенность в том, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Эта команда отличается менталитетом сильным. Такого сильного «Краснодара» с точки зрения характера мы ещё не видели. В футболе может произойти всё, но я не сомневаюсь в победе «Краснодара», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/25. Команда набрала 64 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 63 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (56).

В 30-м туре РПЛ «быки» дома сыграют с «Динамо», а «Зенит» встретится на своём поле с «Ахматом».