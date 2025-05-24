Карпин ответил на вопрос о матчах сборной России, которые особенно запомнились по антуражу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вопрос об особенно запомнившихся своим антуражем матчах национальной команды за последние годы.

— Какие матчи за прошедшие 3,5 года вам особенно запомнились? По атмосфере, антуражу.

— Да все понравились. Не хотелось бы даже какую-то одну игру выделять. Все матчи, которые прошли в России, абсолютно все, начиная от Кубы в Волгограде, Брунея в Краснодаре, — все запомнились антуражем, атмосферой. Я уже не говорю о встречах с Камеруном и Сербией в Москве, — приводит слова Карпина «Российская газета».

С февраля 2022 года сборная России по неспортивным причинам отстранена от международных соревнований и может выступать только в товарищеских матчах. За этот период подопечные Валерия Карпина провели 16 товарищеских игр взрослым составом, восемь из которых прошли на своём поле.

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