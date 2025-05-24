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Акинфеев — об Абдулкадырове: горд, что у ЦСКА есть такие воспитанники

Акинфеев — об Абдулкадырове: горд, что у ЦСКА есть такие воспитанники
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру защитника команды Джамалутдина Абдулкадырова.

— В дерби дебютировал Джамалутдин Абдулкадыров. Не подвёл же команду?
— Я очень рад, что появляются свои воспитанники — люди, которые будут приносить пользу команде и, наверное, будут развивать клуб. Я считаю, что это намного важнее. Легионеры — это хорошо для усиления команды, а для побеждающей команды они — неотъемлемая часть футбола, тем более для нашего, российского. Но когда есть три-четыре своих воспитанника, которые стабильно играют на хорошем уровне — это радует. Что-то излишнее говорить, давать им эпитеты, наверное, рано. От каждого из них зависит, как будет развиваться их карьера. Но на данный момент, я не побоюсь этого слова, даже горд, что у нас есть такие воспитанники, — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

Абдулкадыров провёл три матча в текущем сезоне РПЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 20-летнего защитника в расширенный список национальной команды на июньский сбор.

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