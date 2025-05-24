Карпин — о зарплатах футболистов: игроки не виноваты, что им дают такие деньги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение о заслуженности высоких доходов игроков в современном футболе.

— Заслуживают ли футболисты тех денег, которые они зарабатывают? Многие экс-игроки вашего поколения, к примеру, уверены, что сейчас игроки получают в несколько раз больше, чем должны были.

— Я считаю, что неправильно говорить, заслуженно или нет. Игроки не виноваты, что им дают такие деньги — это 100 процентов. Время поменялось. Моя бабушка зарабатывала в месяц условные три рубля, мама — уже 200 рублей, а мне давали 500 рублей. Моя мама работала в три смены на фабрике, я играл в футбол и зарабатывал больше. Это справедливо или нет? Но если за это платят больше — значит, вот такая ситуация. Кто в этом виноват? Футболисты, которые были до моего поколения, тот же Фёдор Черенков, не зарабатывал те деньги, которые зарабатывали мы, хотя и был выше нас уровнем. Мы не получали столько, сколько поколение после нас. Это жизнь — она не стоит на месте. Так что я бы не стал судить категориями «справедливо или нет», — приводит слова Карпина «Российская газета».

56-летний Валерий Карпин начал играть в фактически профессиональных лигах советского футбола с 1986 года. В 1990 году правый полузащитник Карпин перешёл в московский «Спартак», из которого в 1994 году переехал в Испанию. На Пиренейском полуострове будущий главный тренер сборной России выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию». Карьеру действующего игрока Валерий Карпин завершил в 2005 году.

Материалы по теме Карпин ответил на вопрос о матчах сборной России, которые особенно запомнились по антуражу

Видео: Градиленко: зарплаты в российском футболе заоблачные!