Бастони второй год подряд признан лучшим защитником Серии А

Алессандро Бастони из «Интера» признан лучшим защитником чемпионата Италии по итогам сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба Серии А в социальной сети Х. 26-летний футболист признается лучшим на своей позиции второй год подряд.

В текущем сезоне Бастони провел 33 матча, в которых отметился одним голом и сделал пять результативных передач.

Бастони выступает за «Интер» с 2017 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 80 млн.

«Интер» с 81 очком занял второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание миланцев от «Наполи», который стал чемпионом, составило одно очко.