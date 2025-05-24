Хавбек «Милана» Рейндерс признан лучшим полузащитником Серии А в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс получил награду лучшему хавбеку чемпионата Италии по итогам сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба итальянской Серии А в социальной сети Х.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний представитель Нидерландов сыграл в 36 матчах, забил 10 голов и выполнил пять результативных передач. Во всех турнирах за «россонери» на счету Рейндерса 53 матча в сезоне с 15 забитыми мячами и пятью ассистами.

Тейани Рейндерс перешёл в «Милан» из «АЗ Алкмар» в июле 2023 года, его действующий контракт с красно-чёрными рассчитан до лета 2030 года.

«Милан» набрал 60 очков в 37 матчах Серии A и занимает девятое место в турнирной таблице.

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