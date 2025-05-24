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Корнаухов назвал будущего чемпиона России сезона-2024/2025

Корнаухов назвал будущего чемпиона России сезона-2024/2025
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что «Краснодар» победит в заключительном 30-м туре РПЛ московское «Динамо» и станет чемпионом России сезона-2024/2025.

«Краснодар» выиграет в последнем туре и станет чемпионом», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 64 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 63 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (56).

В 30-м туре РПЛ «быки» дома сыграют с «Динамо», а «Зенит» встретится на своём поле с «Ахматом».

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