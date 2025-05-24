Карпин: бывает, накапливается усталость, но я точно не жалею о выборе профессии тренера

Главный тренер сборной России и бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, не жалеет ли он о выборе профессии после завершения карьеры футболиста.

— В одном из ваших интервью вы сказали, что до 35 лет в принципе не задумывались о тренерской профессии. Спустя столько лет что скажете — бывают ли моменты, когда думаете, что зря занялись этим делом? Или, наоборот, вам многое в кайф?

— Однозначно не зря. Бывают моменты, когда накапливается усталость. В последние три года у меня была двойная, а то и тройная нагрузка: «Ростов», логистика ростовская, плюс сборная. Но я даже не об этом говорю. К концу сезона все устают. На любой работе человек перед отпуском чувствует усталость, ему нужен отдых. Однако это же не означает, что он пожалел о выборе профессии. Я точно не жалею, — приводит слова Карпина «Российская газета».

В феврале 2025 года стало официально известно об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова», который он возглавлял с декабря 2017 года по август 2021 года и на правах совмещения с работой в сборной России с марта 2022 года. В качестве причин такого решения специалист называл накопившуюся усталость, в том числе из-за сложной логистики жёлто-синих. С февраля 2022 года ростовский аэропорт Платов закрыт для гражданского авиасообщения, в связи с чем «Ростову» приходится отправляться на выезды и возвращаться обратно на автобусе, поезде либо с дополнительным трансфером в соседний регион с работающим аэропортом.

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?